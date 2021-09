Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in ein Postverteilerzentrum

Finnentrop (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 11.09.2021, 16:00 bis 13.09.2021, 07:15 Uhr in einem Postverteilerzentrum in Frielentrop eine Plexiglasscheibe eines Rolltores und stiegen durch die entstandene Öffnung in die Halle ein.

Aus einem Büroraum wurden ein Fahrrad sowie ein Laptop entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen, Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell