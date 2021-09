Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht - Motorradfahrer gesucht

Finnentrop (ots)

Am 11.09.2021 um 01:03 Uhr kam es in "In der Mark" zu einem Verkehrsunfall. Ein an der Fahrbahn abgestellter Pkw wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Anwohner wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam, dieser kann aber keine weiteren Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen.

Die Polizeistreife fand an der Unfallstelle Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs. Zusammen mit den Beschädigungen am Pkw kann der Rückschluss gezogen werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Zweirad handelt. Der entstandene Schaden an dem abgestellten Pkw beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

