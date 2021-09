Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 45-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer hat sich am Freitag (10. September) gegen 19.45 Uhr auf der L512 in Olpe ereignet. Zunächst befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr "Bruchstraße/ Kolpingstraße/ Am Bratzkopf". Zeitgleich fuhr eine 53-Jährige, aus Richtung "Am Bratzkopf" kommend, mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein. Bei der Ein- beziehungsweise Ausfahrt kam es dann zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im dreistelligen Eurobereich.

