POL-OF: Kripo bittet um Hinweise: Wo ist Kedir Ousman Nurhmed? - Mühlheim am Main

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Kripo bittet um Hinweise: Wo ist Kedir Ousman Nurhmed? - Mühlheim am Main

Offenbach

(lei) Wo ist Kedir Ousman Nurhmed aus Mühlheim am Main? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 23 Jahre alten Vermissten. Herr Ousman Nurhmed ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze dunkle lockige Haare mit Geheimratsecken. Möglicherweise führt er ein Mountainbike mit roter Stange mit sich. Der Vermisste, der als verschlossen und schüchtern gilt, wurde letztmalig am 7. Juli 2021 vor seiner Wohnung in der Bahnhofstraße gesehen. Da die bisherigen Ermittlungen zum Aufenthaltsort des 23-Jährigen ergebnislos verliefen, wird nun öffentlich nach ihm gesucht.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Kedir Ousman Nurhmed geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat).

09.08.2021

