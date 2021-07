Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Ried (fra)

Am heutigen Tag in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 19:20 Uhr wurde in der Straße Am Ried in Höhe der Hausnummer 8 der weiße Audi Q5 eines 51-jährigen Sarstedters beschädigt. Der Wagen parkte ordnungsgemäß am Straßenrand und wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Wer Zeuge des Vorfall war oder sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Nummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell