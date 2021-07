Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Beim Rangieren Garage beschädigt

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jb) In den Dorfäckern wurde durch einen Unbekannten eine Garagenwand beschädigt. Anhand der Spuren ist davon auszugehen, dass der Schaden durch einen unachtsamen Verkehrsteilnehmer beim Wenden seines Kraftfahrzeugs verursacht wurde. Nun befindet sich in der Garagenwand ein langer Riss. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Personen, die den Zusammenstoß, der etwa in der Zeit vom 07.07.21, 17.30 bis 08.07.21, 10.00 Uhr gewesen sein muss, gesehen haben oder sonst Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

