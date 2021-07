Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruch in Kita

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/ Burgstemmen - (jb) Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch, 07.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr, in eine Kindertagesstätte in der Thiestraße in Burgstemmen ein. Sie drangen über eine Nebentür in das Gebäude. Dort durchsuchten sie das Büro und entwendeten einen kleineren Würfeltresor. In diesem war u. a. die Kaffeekasse der Mitarbeiter. Die Täter flüchteten danach unerkannt. Der Schaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

