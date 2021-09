Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 65-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

Ein Unfall im Begegnungsverkehr hat sich am Freitag (10. September) gegen 17.20 Uhr auf der Bachstraße in Wenden-Ottfingen ereignet. Nach Zeugenangaben befuhr hier ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Hünsborn und kam in den Gegenverkehr. Eine ihm entgegenkommende 65-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zu einer seitlichen Kollision kam. Dabei wurde die Fahrerin durch Glassplitter verletzt. Sie wollte im Nachgang an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise war der Verursacher durch die Bedienung seines Radios abgelenkt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

