POL-FR: Rheinfelden-Stadtmitte: Ordnungsstörungen bei Siegesfeier nach EM-Spiel

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Nach dem Fußball-EM-Viertelfinale Italien - Belgien am Freitagabend feierten ca. 300 Menschen in der Rheinfelder Innenstadt den 2:1 Sieg der italienischen Mannschaft. Außerdem beteiligten sich zwischen 150 und 200 Fahrzeuge an einem Autokorso im Stadtgebiet.

Die etwa eine Stunde andauernde Siegesfeier verlief überwiegend friedlich, wobei allerdings auch zahlreiche Ordnungsstörungen vor allem durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und durch Verkehrsverstöße festgestellt werden mussten.

Um der Lage wieder Herr zu werden, musste die Polizei mehrere Platzverweise erteilen.

Mehrere Störer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

