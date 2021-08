Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall beim Abbiegen auf der Ender Talstraße

Herdecke (ots)

Der 85-jährige Fahrer eines Mercedes beabsichtigte am Mittwochmittag von der Ender Talstraße nach links auf die Straße In der Schlage abzubiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt des entgegen kommenden Citroen und kollidierte mit diesem. Der 44-jährige Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.

