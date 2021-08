Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fußgängerin auf der Berliner Straße bei Unfall verletzt

Schwelm (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine 71-Jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 38-jährige Hagenerin wollte mit ihrem Opel Corsa von der Prinzenstraße nach rechts in die Berliner Straße abbiegen und übersah dabei die 71-jährige Fußgängerin, die die Berliner Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell