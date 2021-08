Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Verkehrsunfall auf der Osterfelder Straße

Wetter (ots)

Ein 88-jähriger Wittener wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Osterfelder Straße schwer verletzt. Er war mit seinem Audi in Richtung Witten unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidiert mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai und schob diesen auf den vor ihm befindlich geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags des Audis ausgelöst und der 88-Jährige verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell