POL-EN: Gevelsberg- Radfahrer gerät in Schienen und stürzt

Gevelsberg (ots)

Am Samstagmittag fuhr ein 84-jähriger Wuppertaler mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn der Kölner Straße in Richtung Ennepetal. Kurz vor dem Kruiner Tunnel geriet er mit seinem Zweirad in die in der Fahrbahn eingelassenen Schienen uns stürzte. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

