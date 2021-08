Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Scheinwerfer und Frontschürze gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Samstag (20./21.08) machten sich Diebe an einem in der Scharlicker Straße geparkten Pkw zu schaffen. Sie demontierten die Frontschürze und beide Scheinwerfer der Mercedes V-Klasse. Augenscheinlich öffneten die Täter gewaltsam die Motorhaube und demontierten die Fahrzeugteile. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

