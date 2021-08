Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Münzautomaten aufgebrochen

Breckerfeld (ots)

In der Zeit vom Samstag, 13:30 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Automaten einer Tankstelle an der Egenstraße auf. Sie machten sich sowohl an dem Münzautomaten einer Kärcherstation, als auch an einem Münzautomaten einer Staubsaugerstation zu schaffen. Das darin befindliche Münzgeld entwendeten sie. Wie viel Geld sich in den Automaten befunden hat, ist bisher nicht bekannt.

