Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht zwei Unfallbeschädigungen - Unfallflucht geklärt

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Lkw-Gespanns verursachte am Freitagabend (11.12., 20.10 Uhr) zweimal Sachbeschädigungen und fuhr jeweils weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Den Erkenntnissen nach befuhr der Mann mit der Zugmaschine samt Anhänger zunächst die Straße An der Landwehr und beschädigte hier beim Rangieren einen Gartenzaun. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. In dem reinen Wohngebiet befuhr der Lkw-Fahrer daraufhin weitere Straßen und setzte sein Gespann letztendlich im Einmündungsbereich Krokusweg/ Lilienstraße, aufgrund der beengten Straßenverhältnisse, fest. Zuvor beobachteten Zeugen, die durch den Lkw-Fahrer verursachte Beschädigung eines am Straßenrand geparkten VW-Transporters.

Die zwischenzeitlich verständigte Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Lkw-Fahrer daraufhin und stellte während der Personalienfeststellung deutlichen Alkoholgeruch bei dem 53-jährigen Mann aus der Ukraine fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme der Beamten.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurden der Führerschein des 53-Jährigen sowie die Fahrzeugschlüssel des Lkw sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entnahm ein Arzt dem Mann zudem eine Blutprobe. Ein örtliches Abschleppunternehmen wurde für die Beseitigung der Verkehrsbehinderung, durch den im Wohngebiet festgesetzten Lkw, beauftragt.

