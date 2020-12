POL-GT: Einbruch in Vereinshaus - Zeugenhinweise erbeten

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MK) - Durch ein Fenster im Eingangsbereich gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (11.12., 20.00 Uhr - 12.12., 08.00 Uhr) in das Gebäude eines Bürger- und Jugendvereins an der Isselhorster Straße im Ortsteil Avenwedde-Bahnhof.

Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dem derzeitigen Stand nach entwendeten sie Spielekonsolen, Elektronikgeräte sowie Bargeld aus den Vereinsräumen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

