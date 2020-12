Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Versmold - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Versmold (MK) - An bisher neun bekannt gewordenen Tatorten brachen unbekannte Täter am Wochenende (11.12. - 13.12.) in Versmold Pkw auf und konnten hierbei vereinzelt Diebesgut mitgehen lassen.

In der Nacht zu Sonntag (12.12. - 13.12.) waren Täter im Ortsteil Oesterweg unterwegs. Betroffen waren Autos an den Tatorten Veilchenstraße, Taubenweg, Nachtigallenstraße, Schulstraße, Niedernstraße und Moosweg. Hier wurden jeweils durch Einschlagen der Seitenscheiben die Fahrzeuge geöffnet. Nicht in allen Pkw wurden die Täter fündig. Bisherigen Erkenntnissen nach handelte es sich bei dem Diebesgut um geringe Mengen Bargeld, eine Geldbörse und in einem Fall um eine Flasche Alkoholika. Bereits in der Nacht zu Samstag (11.12. - 12.12.) wurde bei einem Pkw im Stadtgebiet Versmold, an der Ravensberger Straße, ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Tasche sowie ein Schlagbohrer gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume, an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

