Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Ein 60-jähriger Ennepetaler fuhr am Samstagabend mit seinem Pedelec die stark abschüssige Deterberger Straße herunter. In einer Linkskurve kollidiert er mittig der Fahrbahn mit dem entgegenkommenden Audi eines 23-jährigen Ennepetalers. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wodurch sich der 60-Jährige schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Rettungskräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

