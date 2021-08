Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- 32-Jähriger landet im Polizeigewahrsam

Herdecke (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei mehrmals in die Mühlenstraße gerufen, da ein Mann dort Besucher der Gastronomie belästigen soll. Die Polizeibesatzung traf auf einen alkoholisierten 32-Jährigen, der sich im Bereich einer Außengastronomie aufhielt. Der Mann verhielt sich aggressiv den Gästen und den Polizeibeamten gegenüber. Einem Platzverweis kam der Mann nicht nach. Zur Durchsetzung der Maßnahme wurde der 32-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen das Festhalten und Verbringen in den Streifenwagen leistete der Mann widerstand und er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf der Polizeiwache in Hattingen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, danach wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

