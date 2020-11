Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg/Frasselt - Diebstahl eines Absperrventils und Einbruchsversuch

Täter verursachen Sachschaden an zwei Kirchen

Kranenburg/FrasseltKranenburg/Frasselt (ots)

Gleich zwei Kirchen der Gemeinde Kranenburg waren zwischen Donnerstag (19.11.2020) und Freitag (20.11.2020) das Ziel von unbekannten Tätern.

An der Kirche St. Peter und Paul entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein abschließbares Ventil von einem außen gelegenen Wasseranschluss. Hierdurch wurde der Anschluss beschädigt und es konnte eine erhebliche Menge Wasser durch ein Kellerfenster in den Heizungsraum der Kirche eindringen.

Die Küsterin der Kirche hatte am Morgen gegen 08:00 Uhr den Wasserschaden bemerkt und das Wasser abgestellt. Als die Küsterin am Vorabend gegen 20:00 Uhr die Kirche verlassen hatte, war der Wasseranschluss noch unbeschädigt.

In derselben Nacht hatte ein unbekannter Täter versucht, ins Innere der Kirche St. Antonius in Frasselt zu gelangen. Er scheiterte jedoch und hinterließ diverse Hebelspuren an zwei Zugangstüren zur Kirche.

Diese wurden am Freitag gegen 15:00 Uhr durch einen Zeugen entdeckt.

Von einem Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen wird derzeit nicht ausgegangen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machten können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell