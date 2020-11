Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Täter flexen Schloss zu ehemaligem Militärgelände auf

GeldernGeldern (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntagvormittag (22. November 2020) schnitten unbekannte Täter ein Loch in den Zaun eines ehemaligen Militärgeländes am Jülicher Weg, um dann das Torschloss zum Grundstück aufzuflexen. Anschließend gingen sie auf Beutezug durch die leerstehenden Gebäude. Ob und was die Täter entwendeten, konnte noch nicht angegeben werden. Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (cs)

