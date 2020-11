Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

Finderlohn für einen guten Zweck

LübeckLübeck (ots)

Am vergangenen Freitag (30.10.) hatte ein Ostholsteiner an einem Geldautomaten in Oldenburg 1000 Euro abgehoben. Da er kein Portmonee hatte, nutzte er einen Werbeflyer als Hülle für die Scheine. Beides steckte der Mann nach eigenen Angaben in die Jackentasche. Im Laufe des Tages bemerkte er den Verlust und eine Nachsuche führte nicht zum Auffinden des Geldes. Dieser Fall wurde den Beamten der Polizeistation Oldenburg gemeldet. Am gestrigen Montag (02.11.) konnte ermittelt werden, dass das Geld offenbar im Vorraum der Bankfiliale verloren wurde. Ein ehrlicher Finder hat dann den Werbeflyer mit dem Geld unter der Tür, welche den Bankinnenraum und den Service-Bereich trennt, hindurchgeschoben. Hier sei das Geld am Morgen bei Geschäftsöffnung von den Bankmitarbeitern gefunden worden. Der Name des ehrlichen Finders steht nicht fest, so dass an diesen kein Finderlohn gezahlt werden konnte. Auf Anregung der Bankmitarbeiter spendete der Verlierer den entsprechenden Betrag an einen örtlichen Kindergarten in Oldenburg. Hier war die Freude groß. Die Anschaffung eines Innenkletterturmes ist geplant. Die Spende hilft bei der Finanzierung.

