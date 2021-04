Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kuhbach, B 415 - Kollision mit Gegenverkehr

Lahr, Kuhbach, B 415 (ots)

Ein Unfall in der Kuhbacher Hauptstraße hat am Montagmittag zu erheblichen Behinderungen und einer Staubildung auf der Bundesstraße geführt. Der Fahrer eines VW Golf geriet gegen 12:30 Uhr aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 30-Jährigen. Im weiteren Verlauf touchierte der mutmaßliche Unfallverursacher noch einen weiteren Volkswagen. Der Golf-Lenker wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum nach Lahr gebracht. Die Ermittler des Polizeireviers Lahr prüfen, ob die Unfallursache in einer medizinischen Beeinträchtigung zu suchen ist. Für die notwendigen Abschleppmaßnahmen musste die B 415 gesperrt werden. Die Bundesstraße konnte kurz nach 14:30 Uhr wieder für den fließenden Verkehr freigegeben werden. Der Sachschaden beziffert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

