Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Schloßstraße

Einbruch in Verkaufsautomaten

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am 05.12.2021, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 08.25 Uhr mit einem Pflasterstein die Scheibe eines Verkaufsautomaten auf der Schloßstraße in Nordkirchen ein. Durch das entstanden Loch griffen sie ins Innere des Automaten und entwendeten eine unbekannte Anzahl an den dort angebotenen Lebensmitteln.

Der Pflasterstein befand sich noch im Inneren des Automaten.

Der Betreiber des Automaten erschien vor Ort und übernahm die weitere Sicherung.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell