Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, B525

Alkoholisierter Fahrer rutscht in den Graben

Coesfeld (ots)

Ein Anruf bei der Polizeileitstelle in Coesfeld am 04.12.2021, um 19.35 Uhr, führte Polizisten zu einer Unfallörtlichkeit auf der B525 / Bauernschaft Goxel in Coesfeld.

Die Beamten trafen auf einen 52-jährigen Coesfelder. Sein Kastenwagen hing im dortigen Graben fest und laut eigener Aussage gelang es dem Fahrer nicht ihn selbstständig wieder herauszufahren.

Während des Gesprächs ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Dem 52-Jährigen wurden Blutproben entnommen und das Fahrzeug von einer beauftragten Firma abgeschleppt.

