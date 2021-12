Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwicker Straße

Taschendiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Dreiste Taschendiebe stahlen einer 85-jährigen Seniorin am Donnerstag während eines Einkaufs eine Geldbörse,die auf dem Rollator abgelegt war. Die Rosendahlerin befand sich zwischen 10.00 und 10.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in Darfeld. Ihre Geldbörse befand sich in einer Handtasche, die sie auf ihrem Rollator abgelegt hatte. Verdächtige Personen waren ihr nicht aufgefallen. Zeugen werden gebeten ihre verdächtigen Beobachtungen bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

