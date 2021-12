Polizei Coesfeld

POL-COE: Osterwick, Elsen

Rotes Auto nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Unfall, der sich bereits am Mittwoch (1.12.)gegen 15.15 Uhr ereignete, sucht die Polizei Coesfeld die Fahrerin oder den Fahrer eines roten Autos.

Eine 21-jährige Coesfelderin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem silbernen Auto die Straße Elsen in Richtung Ortsausgang. An der Unfallstelle sind am Straßenrand in beiden Richtungen Fahrzeuge geparkt. Die Coesfelderin wollte an einen parkenden Auto vorbei fahren, als ihr das rote Auto entgegenkam. Um einen Zusammenstoß, aufgrund der geringen Fahrbahnbreite, mit dem roten Auto zu vermeiden, bremste sie ihr Auto ab. Hierbei stieß sei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen.

Die Fahrerin oder der Fahrer des roten Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen.

Zeugen, sowie die Fahrerin/der Fahrer des roten Autos, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell