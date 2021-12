Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße

Auto rutscht in Leitplanke

Coesfeld (ots)

Eine verletzte Person ist die Bilanz eines Unfalls, der sich aufgrund von Straßenglätte am Donnerstag (2.12.) kurz nach 22 Uhr auf der Osterwicker Straße ereignete. Ein 37-jähriger Osterwicker befuhr mit seinem Auto die Osterwicker Straße in Richtung Coesfeld. Nach eigenen Angaben geriet er in einer Rechtskurve aufgrund von Straßenglätte auf die gegenüberliegende Fahrbahn und dort in die Leitplanke. Dabei verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Beifahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Bei der Polizei Coesfeld wurden keine weiteren Glätteunfälle in der Nacht zum Freitag gemeldet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell