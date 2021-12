Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaden nachträglich gemeldet, geschädigtes Fahrzeug gesucht

Nußbach (ots)

PKW-Fahrerin bemerkt erst zuhause einen Schaden an ihrem PKW. Eine 75 Jahre alte Frau stieß am Dienstagmittag mit ihrem Fahrzeug in der Hauptstraße leicht gegen einen geparkten PKW. Sie bemerkte zwar einen Anstoß, fuhr jedoch zunächst nach Hause. Hier bemerkte sie einen kleineren Lackschaden an ihrem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Vom zweiten beteiligten Fahrzeug konnte sie kein Kennzeichen oder Fahrzeugmarke mitteilen. Beim Eintreffen der Streife befand sich der unfallbeschädigte PKW nicht mehr an der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

