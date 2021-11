Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrerin bei Unfall verletzt

Meisenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag kommt eine 25-Jährige mit ihrem Nissan von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Die junge Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der K 66 von Desloch nach Meisenheim. Aus ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Kraftfahrzeug und kam nach einem Überschlag außerhalb der Fahrbahn zum Stehen. Da sie beim Unfall leichte Verletzung erlitt, wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle wurde die Polizei von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nahe-Glan unterstützt. |pilek

