Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall mit Folgen

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Alkohol und vermutlich auch Betäubungsmittel sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Kaiserstraße im Spiel. Kurz nach 12 Uhr kommt es zu einem Auffahrunfall. Ein Fiat Punto und ein Dacia Duster fahren zu dieser Zeit hintereinander in Richtung Hauptstuhl. Als der 28-jährige Dacia-Fahrer in Höhe der Hausnummer 105 verkehrsbedingt bremsen muss, kracht ihm der Fiat aufs Heck. Dabei zieht sich der Dacia Fahrer leichte Verletzungen zu. Geschätzter Sachschaden: 7.000 Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls kommt den Polizeibeamten der Verdacht, dass der 18-jährige ortsansässige Fiat Fahrer unter Alkohol-und Drogeneinfluss steht. Ein Atemtest bescheinigt 1,27 Promille. Weitere Tests bestätigten die Vermutung auf die Einnahme von Drogen. Der junge Mann muss deshalb mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Weiterhin wird festgestellt, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Letztendlich kommt auch noch heraus, dass der Halter des Fiat gar nicht wusste, dass der jungen Mann sich den Pkw "ausgeliehen" hat. Die 18-jährige Unfallfahrer muss nun mit verschiedenen Konsequenzen rechnen: Gegen ihn wird wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkohol und Drogeneinfluss, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugter Benutzung eines Fahrzeugs strafrechtlich ermittelt. |pilan

