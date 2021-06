Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Frauen bei Unfall auf der B 65 in Gehlenbeck verletzt

Lübbecke (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagabend auf der B 65 am Ortseingang von Gehlenbeck gekommen. Ein VW Golf war in Höhe der Einmündung mit dem Lerchenweg von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitten die beiden Insassinnen, zwei 24 und 28 Jahre alte Frauen aus Lübbecke schwere Verletzungen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge saß die 24-Jährige am Steuer, als der Wagen gegen 18.20 Uhr aus Richtung Nettelstedt kommend in einem leichten Kurvenverlauf aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw streifte ein Verkehrszeichen, touchierte ein weiteres Schild und fuhr in der Folge zwischen zwei Bäumen hindurch, welche dabei an der Rinde beschädigt wurden. Nachdem der VW noch eine Straßenlaterne beschädigte, prallte das Fahrzeug kurz vor der Bushaltestelle "Lerchenweg" frontal gegen einen weiteren Baum. Letztlich kam der Golf nach einer Drehung um die eigene Achse entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung am Fahrbahnrand zum Stehen.

Während sich ein Anwohner um die Fahrerin kümmerte, übernahm eine zufällig vorbeikommende Besatzung eines Krankenwagens des Deutschen Roten Kreuzes die Erstversorgung der 28-jährigen Beifahrerin. Beide Frauen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in die Kliniken nach Lübbecke und Minden.

Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache berichtete ein Zeuge den Beamten, dass ihm der Golf bereits zuvor aufgrund einer auffälligen Fahrweise in Form von Schlangenlinien und teilweise hoher Geschwindigkeit aufgefallen sei. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die 24-Jährige offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

