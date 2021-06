Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß beim Abbiegen

Hille (ots)

Zu der Kollision zweier Autos an der Einmündung Am Buchenberg/Wallücke ist es am Montagmorgen gekommen. Dabei erlitt eine 33-jährige Skoda-Fahrerin Verletzungen.

Ein 51 Jahre alter Mann aus Bielefeld war mit seinem Audi auf der Straße "Am Buchenberg" in Richtung Rothenuffeln unterwegs, als er um kurz vor halb acht am Morgen nach links die Straße "Wallücke" abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda, dessen Fahrerin in Richtung Hüllhorst fuhr. Während der Audi-Fahrer unverletzt blieb, kam die 33-Jährige zur Behandlung ins Klinikum nach Minden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hille zur Unfallstelle ausgerückt und kümmerten sich um die Beseitigung aus einem der Pkw ausgelaufene Betriebsstoffe.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell