Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ausgebrannter Roller in der Weser

Eystrup (ots)

(BOE) Am frühen Sonntag, den 09.05.2021, wurde im Bereich der Düveleistraße (sogenannte Panzerstraße) in der Weser in Eystrup ein ausgebrannter Roller aufgefunden. Es handelt sich mutmaßlich um ein Modell der Marke Yamaha. Ersten Ermittlungen zu Folge ist der Brand durch die Fahrt auf der Felge bei fehlendem Reifen unmittelbar an der Weser entstanden. Der Tatzeitraum wird zwischen dem 08.05.2021; 20:00 Uhr und dem 09.05.2021; 07:00 Uhr eingegrenzt. Die Spurenlage ergibt, dass der Führer des Rollers zuvor an der Kirche und in der Heinrichstraße gefahren ist. Die Polizei Hoya hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 04251-934640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell