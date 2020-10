Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel. Zwei Wohnungseinbrüche im Umkreis von nur 300 Metern - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Wedel ist es am Montag, 19.10.2020, zwischen 18:15 und 20:35 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl in zwei Erdgeschoßwohnungen von Mehrfamilienhäusern in der Hanna-Lucas-Straße und der Wiedestraße gekommen. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht im Hause. In dieser Zeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen.

Im Objekt wurden alle Behältnisse geöffnet und Schränke durchwühlt. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Sachgebiet 4 bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 zu melden.

