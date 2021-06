Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 21-Jährige steuert PKW über Getreidefeld in Graben

Petershagen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Petershagen-Meßlingen zu einem Verkehrsunfall. Dabei durchfuhr ein PKW zunächst ein Getreidefeld und kam in einem Graben zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Zunächst wollte keiner der Anwesenden hinter dem Steuer gesessen zu haben.

Früh morgens um kurz nach vier Uhr bemerkte ein Zeuge einen PKW auf einem Getreidefeld und mehrere Personen, die sich an dem Auto aufhielten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Als wenig später ein Streifenwagen die Unfallörtlichkeit Vaselinge / Feldkämpe erreichte, entfernten sich die beschriebenen Personen fluchtartig, konnten von den Beamten aber zur Rede gestellt werden.

Dabei trafen die Einsatzkräfte auf merklich alkoholisierte Heranwachsende im Alter zwischen 19 bis 21 Jahren und den in einem Graben stehenden Daimler Benz. Dieser war nach ersten Erkenntnissen zuvor von der Straße "Feldkämpe" in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und durch das Feld in Richtung "Vaselinge" gesteuert worden. Die angetroffenen Personen zeigten sich zunächst wenig kooperativ und gaben an, nicht zu wissen, wer den Mercedes gefahren habe. Daher forderten die Polizisten weitere Streifenwagen zur Unterstützung an. In der Folge gab sich eine 21-jährige Petershägerin als mutmaßliche Fahrerin zu erkennen. Ein Streifenwagen brachte sie auf die Wache Minden, wo man ihr eine Blutprobe entnahm. Den PKW stellten die Beamten sicher.

