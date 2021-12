Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Geparkter Skoda bei Unfallflucht beschädigt -Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einen geparkten grauen Skoda Fabia Kombi beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Mittwoch (1.12.) 19 Uhr bis Donnerstag 14 Uhr. Das Auto war ordnungsgemäß auf einem seitlichen Parkstreifen in Richtung Innenstadt abgestellt. Die Beschädigungen am Auto befinden sich entlang der gesamten Fahrerseite. Der hintere Reifen wurde so stark beschädigt, dass er platt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

