POL-F: 210903 - 1065 Frankfurt-Niederrad: "Wasserglastrick" in vorgetäuschtem Verkaufsgespräch - Unbekannte erbeuten 400 Euro

(ro) Bereits am Dienstagabend (31. August 2021) kam es in Niederrad zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung. Vorausgegangen war ein vorgetäuschtes Verkaufsgespräch.

Eine 57-jährige Frau ließ am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr zwei vermeintliche Kaufinteressenten für ein Möbelstück in ihre Wohnung in der Bruchfeldstraße. Im Laufe des Gesprächs wurde die 57-Jährige um ein Glas Wasser gebeten, welches sie aus einem anderen Raum holen musste. Als sie mit dem Wasser zurückkehrte, beendeten die angeblichen Interessenten das Verkaufsgespräch kurzerhand und verließen die Wohnung. Die 57-Jährige stellte daraufhin fest, dass aus einer Tasche in dem betreffenden Raum 400 Euro Bargeld gestohlen wurden.

Täterbeschreibungen:

1. Täter: Weiblich, etwa 185 cm groß, schlanke Statur, lange blonde Haare, bekleidet mit Bluse, Jeans und kleiner Umhängetasche

2. Täter: Männlich, etwa 170 cm groß, sehr schlanke Statur, kurze, schwarze Haare und Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem T-Shirt

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755 - 53111 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

