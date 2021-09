Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210902 - 1063 Frankfurt-Niederursel: Küche in Mehrfamilienhaus gerät in Brand

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Vormittag (1. September 2021) geriet in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Niederursel eine Küche in Brand. Der 48-jährige Wohnungsinhaber wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 11:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Eduard-Bernstein-Weg. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen und eine Ausbreitung auf andere Wohnungen oder Gebäudeteile verhindern. Der 48-jährige Wohnungsinhaber war in der Lage, seine Wohnung selbstständig zu verlassen. Aufgrund der eingeatmeten Rauchgase wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Auch vier frei fliegende Wellensittiche in der betreffenden Wohnung erlitten keine Schäden und konnten durch die verständigte Tierrettung versorgt werden. Bis zum Abschluss der Löschmaßnahmen musste der Verkehr im Bereich des Eduard-Bernstein-Weges für rund 50 Minuten um- und abgeleitet werden.

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei bezüglich der konkreten Brandursache und der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

