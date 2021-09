Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210902 - 1061 Frankfurt-Innenstadt: Lederjackendieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Ladendetektiv erwischte am gestrigen Mittwoch (01.09.2021) einen 39-jährigen Ladendieb, als dieser mit einer geklauten Lederjacke im Wert von rund 1.000 Euro aus einem Geschäft spazierte.

Der spätere Beschuldigte, ein 39 Jahre alter Mann, suchte am Nachmittag ein auf der Zeil gelegenes Modengeschäft auf und begab sich in die dortige Herrenabteilung. Offensichtlich störte er sich an der Diebstahlsicherung einer Lederjacke, welche er kurzerhand mit einer Schere entfernte. Anschließend zog er die Jacke an und verließ das Geschäft wieder. Ein Ladendetektiv sprach den Mann am Ausgang an, bevor dieser das Weite suchen konnte. Er hatte den Dieb zuvor bei der Tatausführung beobachtet und schließlich die Polizei verständigt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 39-Jährige bereits am Montag mit einer Lederjacke das Geschäft verlassen hatte, ohne diese zu bezahlen.

Eine inzwischen eingetroffene Polizeistreife nahm den 39-jährigen Ladendieb fest und verbrachte ihn zunächst auf ein Polizeirevier. Von dort ging es für den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

