Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/ Pedelec-Fahrerin schwerverletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der Kupferstraße hat eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin aus Coesfeld schwere Verletzungen erlitten. Gegen 11.10 Uhr war sie am Donnerstag (02.12.21) in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein 57-jähriger Fußgänger aus Coesfeld auf Höhe der Volksbank auf die Straße trat, kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Krankenhaus. Lebensgefahr ist aktuell nicht auszuschließen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell