Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Helker Berg/ Schwarzer Opel X83 gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einen schwarzen Opel X83 gestohlen. Das Auto stand am Helker Berg in Billerbeck. Die Tatzeit liegt zwischen 16.50 Uhr am 26.11.21 und 18.45 Uhr am 27.11.21. Die Eigentümer suchten das Auto noch, erstatteten nun aber Anzeige. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

