Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gerkenloher Weg

Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Coesfeld (ots)

Am 30.11.2021, gegen 14.44 Uhr, hielten Polizisten einen 40-jährigen Rollerfahrer aus Dülmen auf dem Gerkenloher Weg in Dülmen an und kontrollierten ihn. Dabei ergab sich, dass der Dülmener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Um dies zu verdunkeln, gab er zunächst die Personalien seines Bruders an. Die Täuschung fiel den Beamten jedoch auf.

Während der Kontrolle ergaben sich ebenfalls Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell