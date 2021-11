Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrzeugbrand verhindert

Vreden (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntag in Vreden ein Feuer an einem parkenden Wagen entdeckt. Gegen 05.50 Uhr sah die Frau, dass Flammen unter einem Auto auf einem Parkplatz an der Overbergstraße loderten. Die Zeugin alarmierte die Feuerwehr und begann selbst mit ersten Löschversuchen. Die Kräfte der Wehr löschten den Brand schließlich vollständig. Das betroffene Fahrzeug blieb unbeschädigt. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell