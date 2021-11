Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrerin fährt Radfahrer mit Sozius an

Vreden (ots)

Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein, entfernte sich am Freitagabend ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Unbekannte war gegen 21.40 Uhr mit seinem Rad samt einem auf dem Gepäckträger sitzenden Sozius im Kreisverkehr Beatrixstraße / Wüllener Straße unterwegs. In der Kreisbahn kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 65 Jahre alten Vredenerin. Die Autofahrerin hatte in den Kreisverkehr aus Richtung Beatixstraße einfahren wollen. Die Jugendlichen hätten gesagt, dass sie unverletzt seien, gab die Vredenerin an. Das Licht an dem Rad sei nicht eingeschaltet gewesen, erklärte sie ergänzend. Sie beschrieb die Jugendlichen wie folgt: Beide waren circa 16 bis 18 Jahre alt mit braunen, beziehungsweise dunkelbraunen Haaren. Bekleidet war der Fahrer mit einer schwarzen Jacke mit weißem Schriftzug auf dem Ärmel sowie mit einer grauen Hose. Der Mitfahrer trug eine schwarze Jacke mit weißen Kordeln und eine graue Hose. Der Aufforderung der Autofahrerin die Personalien zu nennen, hätten sie mit den Worten "fahr weiter" kommentiert, so die Vredenerin. Die Polizei bittet die Jugendlichen sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

