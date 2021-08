Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Auto übersehen

Bei Riedlingen stießen am Dienstag drei Autos zusammen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall auf der Landesstraße nach Heudorf. Von Neufra her wollte eine 20-Jährige mit ihrem VW-Bus in die Straße einbiegen. Ein Mercedesfahrer kam von Heudorf her und wollte in Richtung Neufra abbiegen. Er ließ die 20-Jährige zunächst aus der Einmündung des schmalen Wegs fahren. Als die junge Frau losfuhr, passte sie nicht auf. Sie übersah deshalb einen BMW, der von links kam. Der prallte erst gegen den VW, dann gegen den Mercedes. BMW und Mercedes landeten anschließend im Graben. In diesen zwei Fahrzeugen wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte sie in Kliniken. Die 20-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 36.000 Euro.

+++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell