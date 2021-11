Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Alkoholisiert von Straße abgekommen

Velen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Velen. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Autofahrer eine Stichstraße der Heidener Straße aus Richtung Velen kommend in Richtung Heiden. Dabei kam der Velener von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Rettungsdienst brachte den Unfallverursacher und seinen Beifahrer, ein 17-jähriger Velener, in ein Krankenhaus. Da in der Atemluft des Autofahrers Alkoholgeruch wahrnehmbar war, führten Polizeibeamte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 0,6 Promille schließen. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Den Führerschein des Veleners stellten die Beamten sicher. Nun folgt ein Strafverfahren.

