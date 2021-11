Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrer fährt auf

Legden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Freitag eine 17 Jahre alte Legdenerin als Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall in Legden. Sie saß in einem Wagen einer 53-Jährigen. Als die Autofahrerin aus Legden gegen 13.45 Uhr von der Bundesstraße 474 nach rechts auf eine Hofzufahrt fahren wollte, fuhr ein 20-jähriger Coesfelder mit seinem Fahrzeug auf. Der Sachschaden wird auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt.

