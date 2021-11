Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Drei unfallbeteiligte Fahrzeuge

Gescher (ots)

Vier Verletzte und rund 17.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Freitag in Gescher. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin war gegen 14.00 Uhr auf der Bundesstraße 525 aus Richtung Coesfeld kommend in Richtung Gescher unterwegs. Circa 500 Meter vor der Anschlussstelle zur BAB A 31 fuhr die Coesfelderin auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 48 Jahre alten Düsseldorfers auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dessen Wagen auf das Fahrzeug einer 45-jährigen Gescheranerin geschoben. Die Coesfelderin sowie ihre Mitfahrer, ein 34-Jähriger, sowie zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahre brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

